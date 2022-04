Norbert KOUAME

ADMINISTRATEUR SYSTEME

. Support Oracle-SUN, HP, NETAPP, DELL

· Installation et maintenance des équipements serveurs & Storage

· Installation et maintenance des équipements réseaux et sécurités

· Installation de Solaris 9, 10 et 11 et linux

· Installation de Windows server 2003 et 2008 avec Active-directory

· Installation de patches sous Solaris et linux

· Connaissance parfaite des environnements ILOM et XSCF

· Etude et mis en place de solutions de sauvegarde centralisée

· Installation de base de données SQL Server et Oracle

. Connaissance parfaite du système de Télécompensation CICA-UEMOA

. Maitrise parfaite de la maintenance des Scanners de chèques SEAC BANCHE



Mes compétences :

Administration système