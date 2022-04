Norbert Kouamé AMANY

Poste actuel: Chargé d'études et des opérations



j'ai commencé comme chargé des opérations marketing chez BSL, ensuite comme chargé d'étude au cabinet EMC. Et 2004 j'occupe le poste de responsable des études et opération chez CAM-Int'l.



Je titulaire d'une maîtrise de géographie (option aménagement rural) et d'un BTS en communication d'entreprise. En dehors des formations Académique, j'ai suivi d'autre module de formation (en marketing, management, statistique,etc.).



Centres d'interêt: Etudes marché, Actions marketing, Formation



Mes compétences :

Distribution

Étude de marché

Marketing

Musique

Sport