A l'écoute d'opportunités.



Secteur d'activité : web / internet

⇨ Places de marché, Logiciels SaaS



• Stratégie, marketing et innovation

• Conception, tests et développement

• Gestion de produits, de projets et de marques



Mon CV plus complet sur DoYouBuzz

https://www.doyoubuzz.com/norbert-kula



Adresse électronique

norbert.kula.job@gmail.com



Préférences géographiques

Cracovie, Prague, Lisbonne, Gdańsk,

ou en télétravail à 100%



Mes compétences :

JavaScript

SQL

JQuery

CSS3

HTML5

LESS

Marketing stratégique

Git

Veille concurrentielle

React

HTML

CSS

SCSS

PHP

Python

Innovation

Innovation produit

Analyse concurrentielle

UX

Conception de produit

Analyse de marché

Saas

Gestion de produit

Marketing produit

Node.js

Analyse produit

Ludification

Django

Design produit

Développement web

Développement produit

Édition de logiciels