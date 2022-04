Norbert MEFFRE

Recherche active d'agents commerciaux en gestion privée (H/F)



Entreprise :

Cabinet de gestion privée dynamique et reconnu, partenaire de l'Office by Primonial cherche, dans le cadre de son développement, des agents commerciaux.



Poste/Missions :

En collaboration avec le dirigeant fondateur du cabinet vous vous investissez dans le développement du portefeuille clients, et suivez vos dossiers.



Profil :

Vous bénéficiez d’une expérience réussie dans les domaines de la gestion de patrimoine, de l’assurance, de l’optimisation fiscale ou de l’immobilier, même en tant que salarié. Une formation ou expérience commerciale serait également appréciée.

Au delà de compétences techniques, vous ressentez l'envie de prendre votre envol et pourquoi pas à terme de vous installer à votre compte. Le statut d'agent commercial en collaboration avec le cabinet représente alors pour vous un bon moyen de le faire tout en évoluant dans un environnement existant et sécurisé. Vous êtes reconnu pour votre écoute et votre ténacité.

Vous savez fidéliser un portefeuille de clients mais appréciez également d'être en conquête et à la recherche de nouvelles opportunités.

Votre audace, votre persévérance et votre sens du conseil vous permettront de vous épanouir aux côtés de cette structure dynamique, ambitieuse et pleine d'avenir!



Divers :

Poste et clientèle basés à Marseille et ses environs essentiellement.

Conditions de rémunération à discuter directement avec le dirigeant fondateur.



Pour postuler, merci de me contacter au 06 24 26 80 37;





