Norbert MONTEGU

Fort de mon expérience de plus de 25 ans dans les sociétés de service informatique en temps qu'analyste programmeur et depuis les fermetures de celle-ci, je suis à la recherche d'un emploi depuis plus de 4 ans. Récemment, j'ai suivi une formation TSRIT (Technicien supérieur réseau informatique et telecom).

Je me redirige naturellement vers du support informatique.

Durant mon parcours, j'ai développé de nombreux logiciels de gestion (compta, gestion, facturation) dans différents domaines. J'ai été en contact avec les clients pour l'analyse, le développement et aussi la maintenance et la formation des utilisateurs à ces différents logiciels. J'ai un très bon contact avec les clients



Mes compétences :

COBOL

WinDev

Java

WebDev

RPG

PowerBuilder

Microsoft C-SHARP

UML/OMT

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Merise Methodology

Joomla!

IBM AS400 Hardware

Connaissance