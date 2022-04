Norbert OBELE

Je suis Mr OBELE NORBERT née le 22/06/1986 à ESSE , Titulaire d'une licence en science économique et gestion a l'Université de Yaoundé 2 (soa) également titulaire d'un master 1 en vente et négociation commerciale a l' ESSEC de Douala et d'un Master 2 en attente de de soutenance , j ai travaillé comme chef service chargé du suivi des clients a tropik international 1ans ensuite j ai effectué un stage de 4mois a cami Toyota comme assistant commercial( MPR), aujourd’hui depuis Janvier 2016 temporaire au service après vente(SAV) cami Toyota