Norbert PETIT TROC

Le nombre de personnes vivant sous

le seuil de pauvreté ne cesse de

croître en France ...

la situation des ménages qui ont

de plus en plus de problèmes à

boucler les fins de mois, ce soigner,

ce nourrir, ce loger, ce chauffer ...



Tout est de plus en plus cher

et ...paradoxe ....

ceux qui produisent le font en

dessous de leur coût de production

(agriculture élevage produits laitiers)



Cherchez l'erreur ...!



Il est possible d'aider ceux qui

sont en difficulté ...



Petit Troc Vital ouvre ce site pour

favoriser les Liens entre :



- Les Demandeurs et les Donateurs

- Le Troc

- les échanges de Biens et Services

- Les Bons plans locaux et Web



Plutôt que jeter ce qui est obsolète

pour vous, proposez le ici ...

il fera un heureux ...



Venez Nombreux offrir des solutions,

n'hésitez pas à déposer vos Offres,

ainsi que vos Demandes ...



Au plaisir de vous lire sur le Forum...



