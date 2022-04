Norbert ROUSSET

Bonjour à tous.

Dans un monde en perpétuel mouvement Expérience et Sagesse sont les deux mots qui me caractérisent peut être le mieux.

Je ne suis pas le meilleur juste le suivant très certainement comme vous.

Alors si vous cherchez un partenaire qui ne soit pas névrosé, un gars posé ayant des idées pour développer un business coopératif ou l'humain est l'ancrage de tout projet.

Et bien c'est que nous sommes fait pour nous retrouver au delà des barrières de l'âge, de la couleur de peau, des diplômes et des conventions.

Très cordialement