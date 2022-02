Norbert SALIOU VALGRIND

Notre gamme de portes Anti-Squat :



Les portes anti-squat sont la meilleure façon de protéger votre bien immobilier vacant. indispensable pour lutter contre l'intrusion des squatteurs dans des locaux vides et inoccupés durant plusieurs mois.



L'entreprise VALGRIND vous propose également des prestations exceptionnelles (ouvertures de porte suite à une expulsion ou un squat déléguées par ordonnance dun huissier et en présence de la police).



Nhésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations, nous étudierons ensemble la meilleure solution.



https://valgrind.fr

contact@valgrind.fr