Batisseur, manager d une equipe nationale pluridisciplinaire de 80 personnes réparties sur six agences régionales. Pour une évolution du chiffre de 8M à 15 M entre 2015 et maintenant. J ai une approche méthodique, systémique et créatives de la construction des projets.



Norbert Sartor



Mes compétences :

direction commerciale

management

sécurité

marketing

achat

BTP

vente

immobilier

Domotique

Smart Home