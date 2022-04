Norbert SAWADOGO

Titulaire d'une licence professionnelle en technique comptable et financière( LPTCF) , J'ai commencé mes premiers pas dans la micro finance en qualité de gérant puis de controleur de gestion.Quelques années plutard, animé d'un esprit Combatif et aimant relever les defis j'ai été recruté en qualité d'auditeur junior dans un cabinet d'expertise comptable. toujour perserant,je me suis fait recruté comptable dans l'administration public .Dans l'administration publique ou j'y suis depuis 2003 j'ai toujour occupé des poste de responsabilité tels chef de service de la comptabilité, de chef de service matériel et logistique, de charé de mission et actuellement Personne Responsable des Marchés .Je prepare actuellement un Master en controle et Audit à l'Ecole superieure de commerce et d'informatique de gestion (ESCO-IGES)au burkina faso. J'exercce parallèllement les fontions de consultant en micro finance et en gestion d'entreprise.



Mes compétences :

Gestion

Comptabilité

Logistique

Fiscalité

Marchés publics