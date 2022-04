Bonjour à vous,

Je ne me présenterai pas, je n'ai pas d'avis à donner sur ma personnalité.

En bref, ceux qui me connaissent ont fait l'effort de m'observer et de me comprendre

Les autres n'ont qu'une image partielle et donc subjective de ma personnalité

mes loisirs : https://plus.google.com/photos/106293833595243135637/albums/5111048006590953329



Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Microsoft Office