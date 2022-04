Norbert VARNIEU

Homme de terrain, de réflexion, d'action, de communication et d'écoute, c'est avec plaisir et passion que j'accomplis mon métier d'ingénieur commercial, avec deux secteurs de prédilection : l'électronique et le médico-social. Doué d'un véritable esprit d'équipe, adaptable, efficient et autonome, mes compétences essentielles sont la vente, le développement d'affaires, la négociation, le management et l'organisation.



Avec plus de 20 ans d'expérience B to B acquises au sein de PME de 30 à 250 salariés, je suis un ingénieur commercial opérationnel immédiatement.



Mes compétences :

Négocier

Vendre

Manager

Organiser

Développer