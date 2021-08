Norbert WAHANSOEWANDI

Après avoir travaillé 17 ans dans la vente et le conseil, mes diverses expériences professionnelles m'ont permis de monter en compétence et d'intégrer Edenred France en 2015 au Département Relation Partenaire Marchand.



Véritable négociateur et rompu aux différentes techniques de vente, je construis le

discours commercial et lensemble des procédures, appliquée ensuite auprès du service. Je me mobilise autour de projets positifs en faisant bouger les lignes.



6 ans après, mon expérience et mes succès professionnels chez Edenred m'ont permis d'évoluer en tant que Business Process Owner.