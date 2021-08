Directeur Général / Directeur Commercial / Directeur du Développement

Exécutive MBA / AMP



Excellente connaissance du B to B

Expert de la formation professionnelle

Commercialisation et externalisation de services

Animation de réseaux

Opérationnel et homme de terrain



Mes compétences :

Animation commerciale

Management à distance

Stratégie commerciale

Pilotage de réseau

Strat�gie commerciale