Nord France Constructions GROUPE FAYAT

Entreprise du bâtiment Nord France Constructions est animée par la passion de construire depuis 1920.

Nord France Constructions a intégré le groupe FAYAT en 2009, 4ème groupe en France de BTP et 1er constructeur métallique. FAYAT, c’est 18 000 salariés et 120 entreprises.

La qualité, la diversité de nos réalisations et notre dimension humaine font les différences dont nous sommes fiers. Elles resserrent les liens avec nos clients et nourrissent un esprit d’entreprise responsable et exigeant.

Chaque chantier est un challenge, une aventure, un défi relevé par une équipe et gagné par cette équipe.

Nord France Constructions applique depuis toujours les règles fondamentales de ce qu’on nomme aujourd’hui le développement durable avec ses 3 volets interactifs, environnemental, social et économique.





