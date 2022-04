Nordine AÏSSAT

Riche d'une expérience de 20 ans dans le domaine de l'animation et l'action sociale, de la Politique de la Ville et des politiques publiques auprès de collectivités et de grandes associations, formateur diplômé en ingénierie de formation, je souhaite aujourd'hui, plus exclusivement, poursuivre ma carrière professionnelle dans des fonctions de formation, de conseil et d'accompagnement sur les questions sur lesquelles j'ai une expérience concrète.



La construction de séquences pédagogiques, l’animation de formations me passionnent mais j’envisage en effet d’évoluer également vers des fonctions d’ingénierie de formation et d’ingénierie sociale.



La dimension de l’engagement personnel, l'utilité collective, le sens de mon travail sont centrales dans mon implication professionnelle.



Je souhaite par conséquent:



- accompagner les individus dans le développement de leurs compétences,



- les organisations vers plus d'intelligence collective,



- participer à, conduire, des projets innovants à visée de changement social.



Mes compétences :

Conception et animation de formations

Ingenierie de formation / pedagogique

Animation de réunions

Gestion de projets

Conception

Formation professionnelle

Formateur

Dispositifs de formations

Réactif et organisé

Randonnée

Relations clients

Rédaction

Conseil

Sourcing

Accompagnement individuel

Relations internationales

Accompagnement à l'emploi

Conseil en recrutement

Orientation professionnelle

Conseil aux entreprises