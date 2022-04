Nordine AMRAOUI

Rattaché à la direction des soins et au département d'information médicale, je participe au déploiement du DPI (dossier patient informatisé) au sein de l’établissement.

J'assure son paramétrage fonctionnel et la formation des utilisateurs finaux ainsi qu'aux tests des mises à jour applicatives et réglementaires, en lien avec l’éditeur.

Je participe également à la gestion des incidents et au suivi de leur résolution

Cette mission m'amène à travailler sous couvert de la direction des soins avec les services de soins, administratifs, médico-techniques et avec la direction des systèmes d'information.