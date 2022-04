Je vous propose mes services en qualité de soudeur Semi, Arc, Tig Mig et fil fourré qualifié, Titulaire d’un CAP soudure, des qualifications de soudeur arc, semi auto et tig Argon INOX avec agrégation HL045, et de licences 141-111-136 du CFPH Hautmont, avec une expérience de plus 03 ans sur tout type de métal, INOX, acier, tuyauterie et tôles fines, le maniement des équipements appropriés.