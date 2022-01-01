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Nordine BENCHIAL

SETE

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • MINIMAX - DESSINATEUR/PROJETEUR

    2005 - maintenant CHIFFRAGE ET CONCEPTION RESEAUX INCENDIE PAR SPRINCKLEUR
    projets realisés: HALLS ET POSTE D ASSEMBLAGE D AVIONS A380 USINE JEAN LUC LAGARDERE A BLAGNAC 31.
    AVANT PROJET HALL D AVION A380 AU LUXEMBOURG (CARGOLUX)
    MAGASIN BUT LABEGE 31.
    USINE CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE 81.
    LOGICIELS UTILISES : AUTOCAD 2005, WORD, EXCEL,

  • ATOMEC - DESSINATEUR/PROJETEUR

    2004 - 2005 CONCEPTION DE MACHINES SPECIALES A L AIDE DE MECKANICAL DESKTOP EN 3D, CHIFFRAGE, RELATIONS FOURNISSEURS, SUIVI DE FABRICATION

  • AFPA - DESSINATEUR/PROJETEUR

    Montreuil 2004 - 2005 ETUDES ET CONCEPTIONS D ENSEMBLE MECANIQUE
    LOGICIELS UTILISES AUTOCAD, MECKANICAL DESKTOP, EXCEL, WORD, INITIATION INVENTOR ET SOLIDWORKS.
    ETUDES DE LA COTATION FONCTIONNELLE, RESISTANCE DES MATERIAUX.

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau