Nordine BENCHIAL

2005 - maintenantCHIFFRAGE ET CONCEPTION RESEAUX INCENDIE PAR SPRINCKLEUR
projets realisés: HALLS ET POSTE D ASSEMBLAGE D AVIONS A380 USINE JEAN LUC LAGARDERE A BLAGNAC 31.
AVANT PROJET HALL D AVION A380 AU LUXEMBOURG (CARGOLUX)
MAGASIN BUT LABEGE 31.
USINE CAMPOFRIO MONTAGNE NOIRE 81.
LOGICIELS UTILISES : AUTOCAD 2005, WORD, EXCEL,
ATOMEC
- DESSINATEUR/PROJETEUR
2004 - 2005CONCEPTION DE MACHINES SPECIALES A L AIDE DE MECKANICAL DESKTOP EN 3D, CHIFFRAGE, RELATIONS FOURNISSEURS, SUIVI DE FABRICATION
AFPA
- DESSINATEUR/PROJETEUR
Montreuil2004 - 2005ETUDES ET CONCEPTIONS D ENSEMBLE MECANIQUE
LOGICIELS UTILISES AUTOCAD, MECKANICAL DESKTOP, EXCEL, WORD, INITIATION INVENTOR ET SOLIDWORKS.
ETUDES DE LA COTATION FONCTIONNELLE, RESISTANCE DES MATERIAUX.