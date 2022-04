Nordine BOUALEM

Je suis à la recherche d'opportunités liées à mon profil, mon expérience et mon important réseau relationnel au Maghreb et en Afrique. Il s'agit, d'une part d'un travail de consultant basé sur une connaissance profonde et continuellement actualisée de la situation politique, économique et sécurité en Afrique, assortie d'une compétence avérée en matière de recueil, d'analyse et d'exploitation de l'information et, d'autre part, d'un travail d'agent d'affaires basé sur de grandes possibilités de connexion avec des hommes d'affaires africains fiables à la recherche d'associés pour l'investissement industriel et agricole ou l'import export.