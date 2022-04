Nordine BOURABAA

Expériences professionnelles



2013 Chef de Mission Laïcité, diversité, lutte contre discriminations et Vivre ensemble Tourcoing

2006-2012 Chef de Projet, Politique de la Ville Tourcoing

2005 Animateur territorial, Tourcoing

2000-2004 Responsable et coordinateur service jeunesse Tourcoing

2010 Formateur : accompagnement associatif Métropole Lilloise

2010-2011 Formateur-Intervenant professionnel

Ecole Nationale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Roubaix



divers



Réserviste local Jeunesse et Citoyenneté Ministère de la Défense Paris

Formation - IHEDN Institut Haute Ecole de la défense Nationale Paris



Mes compétences :

formateur

anticipation innovation

politique de la ville

politique

organisation et stratégie

organisation de formation