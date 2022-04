Nordine CHEVALLIER

Titulaire d'un certificat professionnel niveau IV de Vendeur de L'électro-domestique et du multimédia, j'ai appris toutes les méthodes et techniques de la vente. Par ailleurs, je suis sorti Major France de ma promotion en 2013.



Actuellement en poste depuis bientôt 6 ans chez Boulanger à Biganos sur le Bassin D'Arcachon, je témoigne d'une solide première expérience en tant que vendeur de produits électroménagers et multimédia.

Mon rôle consiste à conseiller les clients sur le type de matériel à acheter selon leurs besoins ainsi que développer une relation privilégiée avec eux par le biais d'ouverture de cartes de fidélité et de propositions de financements personnalisés.

J’assure en outre la gestion physique du rayon, celle des stocks, la sélection et la mise en avant de produits phares par des actions de merchandising ou tout simplement, la mise à jour des prix.



La principale force de mon expérience est la polyvalence. En effet, contrairement à un magasin classique, nous sommes appelés a renseigner sur tous les produits présents dans nos linéaires sans se cantonner uniquement aux produits du rayon dont nous avons la charge. Ce qui exige d'avoir une excellente connaissance produit et une curiosité des nouvelles avancées technologiques.

Compte tenu de la situation géographique du magasin, nous avons une clientèle très touristique. De ce fait , je suis également appelé a faire très régulièrement de la vente et conseil de produits en Anglais,ce que j'apprécie énormément car je suis amateur de culture anglo-saxonne et très à l'aise avec la langue de Shakespeare.



Passionné de musique et d'informatique, souriant et rigoureux, j'apprécie particulièrement le contact client.