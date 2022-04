Ma carrière est orientée vers les domaine de la pétrochimie durant laquelle on m'a confié la tâche de préparateur grands travaux et chargé d'affaires achats.



J'ai une maitrise paraite de SAP/R3 ( PM-MM).



je suis aussi ouvert à l'expatriation au qatar, arabia saudia le maroc ETC du fait de ma double culture. Je parle anglais et je suis bilingue arabe_Français : Arabe Léterraire -Universitaire Excellent.



j'ai 46 ans , marié deux enfants...