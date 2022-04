Nordine HADDOU

Grace à Dieu, je mène une vie paisible avec ma petite famille: marié, trois enfants , deux filles dont une mariée ayant une très belle petite fille Aline Rodeyna Mériem..... et un garçon Houareux. GENTIL, obeissant, respectueux mais n'aime pas vivre comme les jeunes de son age.... Plutôt vieux jeu. Une famille modeste qui aime voyager et assoiffer de découvrir le monde. Vingt cinq pays visités, prochain pays rêvé: la Malaysie.

Je desteste la construction, les maçons, le béton et les finitions.... Je considère que la vie est trop courte pour consacrer tout ce précieux temps à la constuction. Aussi, nous adorons la bonne cuisine, les bons plats raffinés. Tous les quatre sommes exigeants en amitié. L'Amitié profonde se rarefie de nos jours.