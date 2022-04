Nordine HASSANI

Aujourd'hui, je suis actuellement directeur général de la société I.M.C.P 31 (climatisation/plomberie/chauffage) . Mon métier est une passion. J'ai commencé à l'âge de 14 ans en tant que stagiaire au côté de mon père qui était conducteur de travaux. Puis je suis devenu apprenti et salarié dans l'entreprise que mon père a créé.



Notre activité consiste à proposer des prestations de services en plomberie/chauffage tel que des installations complètes ; de la rénovation ; remplacements des chaudières ; le chauffage au sol, énergie renouvelable et aussi la climatisation.



Nous avons déjà accompli des installations de grandes ampleurs dont un immeuble pour l’aérospatial « STAR PARC », des hôtels « Orléans, Les bains douches, Wilson », des logements collectifs « Résidence d’Aquitaine » à Boé, des restaurants « TROIS BRASSEURS » à Labège et des maisons individuelles.



Et récemment le siège social de KAUFFMAN (allée Jean Jaures) , de NEXITY à Borderouge ( en cours de travaux) et la chaîne de restaurant DEL ARTE en sous-traitance pour CLIMAX.



Notre qualité de travail a toujours été reconnue par nos clients grâce à notre efficacité, notre rapidité à répondre à leurs besoins, un travail propre, nos prix assez intéressant par rapport au marché actuel mais surtout grâce à une équipe compétentes et soigneuses.



Nous recherchons à élargir notre clientèle auprès des constructeurs, des promoteurs ainsi qu’auprès des architectes pour une collaboration.



Nous nous tenons à votre disposition pour plus information.







