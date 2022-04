Nordine LAGHMARI

Durant mes 14 années d'expérience au sein de GFI Infogen, j'ai pu acquérir des compétences variés lors de mes différentes missions clients. J'ai eu la chance de pouvoir intervenir dans de petite structure de quelques salariés pour mettre en place toute leur architecture technique comme j'ai pu également intervenir chez de grand groupe pour mettre en place l'ERP SAGE X3 et d'autres logiciels s'architecturant autour de ce produit.



Compétences Techniques Acquises :

- Installation et administration Windows NT, 2000, 2003 et 2008

- Installation et administration domaine Active Directory 2000, 2003 et 2008

- Administration Unix AIX, Unix SCO et Linux

- Windows Terminal Server 2000, 2003 et 2008. Mise en place d’environnement Remote Desktop Gateway.

- Citrix Metaframe 1.8 à XenApp 6.0 ainsi que la version Fundamentals. Mise en place d’environnement Secure Gateway

- Installation et administration Oracle 8i, 9i, 10g, 11g et MS SQL Server 2000 et 2005 et 2008 (R2)

- Virtualisation : Vmware Server, ESXi.

- Sécurité : Configuration de routeur/firewall Cisco

- Sauvegarde Arcserv, BackupExec et HP DataProtector

- Sécurité antivirale centralisée : TrendMicro OfficeScan, ServerProtect et Scanmail

- Messagerie Exchange 2000, 2003 et 2007.

- Solution Esker Deliveryware et ActiveFax

- Solution SAGE X3, HR, ABEL en version 120, 130 , 140, V5 , V6 et V7 (11 ans d’expérience)

- Solution SAGE 1000 Banque Paiement (SEPA)

- Gestion de parc client sous Windows XP, Vista et 7.

- Developpement shell script Windows , Linux ou AIX

- Administration Nagios/Centreon.



Mes compétences :

SAGE

Citrix

Microsoft

Microsoft Windows

Adonix X3

Terminal Server/Remote desktop

Citrix XenApp

Sage ERP X3

Microsoft Exchange Server