Nordine LARAB

Bonjour

Gérant d'entreprise dénommée SESIFORM spécialisée dans la formation en secourisme et incendie .

J'interviens en ile de France.

Je propose des formations de Sauveteurs Secouriste du Travail et son recyclage dans mes locaux a Villeneuve Saint Georges et chez des clients.

Formation d'agents de Sécurité Incendie et d'Assistance a Personnes ( SSIAP 1 , 2 et 3 ) recyclage et remise a niveau.

Mon organisme de formation est agréée par la préfecture du val de marne pour les formations SSIAP et habilité par l'INRS pour le SST





Mes compétences :

Formateur

GERANT