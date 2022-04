Nordine LATRECHE

Depuis 1997:

Hardware System Department, France.

• Architecture Modem Wimax (Décembre 2005-Novembre 2007)

Implémentation matérielle de la partie VOIP d’un modem Wimax, définition des fonctions de test. Intégration de la VOIP, test de la chaîne POT, spécification du guide de fonctionnement, conformité du PCB aux normes indiennes. Intégration du logiciel embarqué, suivi de la fabrication et des tests en production.

• Intégration matérielle du téléphone mobile S853 (Octobre 2004-Novembre 2005)

En charge de l’intégration matérielle du mobile S85: Partie énergie (contrôle et optimisation de la charge, stratégie la consommation, test du logiciel intégré, analyse des circuits internes…).

• Responsable d’équipe pour la sécurité des mobiles (Janvier 2003-Septembre 2004)

En charge de la sécurité matérielle des mobiles: implémentation de la sécurité matérielle et logicielle (Simlock, logiciel embarqué et intégrité, paiement, protection des contenus...).

Implémentation des applications sécurisées et interactivité avec les services de sécurité matérielle.

Systems&Platforms department, France

• Ingénieur R&D , Telecom technologies (Mai 2000-Décembre 2002)

En charge des spécifications techniques des mobiles OT311 et OT511’s: Gestion des accessoires numériques, (microcontrôleur, PCB, interface électronique) et logicielle (protocole de communication). Interface technique des accessoires pour l’industrialisation.

INGENIEUR ELECTRONIQUE-TELECOM

ALCATEL-LUCENT MOBILE PHONES

Architecture System Department, France

• Ingénieur système pour mobile phones (Janvier 1996-Avril 2000)

En charge de la spécification du circuit de charge pour batterie (définition des fonctions intégrées, intégration du logiciel embarqué). Expertise de l’interface SIM, participation aux spécifications des asics numériques (acoustique, charge batterie, mémoire flash, GPRS).



Autres Expériences:

Depuis 2000 Maintenance des ordinateurs, assemblage et configuration, installation logiciel, configuration du réseau, routeur, wifi, conception carte électronique, ...

1996 (6 mois) 3ème année de stage, ALCATEL, France.

Développement d’un système de contrôle de charge pour batterie destiné aux mobiles GSM, (efficacité des mesures, protection, réduction de charge).

1995 (3 mois) 2ème année de stage, SEINHEISER, France.

Développement d’un système d’orientation par transmission infrarouge pour aveugles. Emetteur récepteur infrarouge d’une portée de 10 mètres max.

1991 (6 mois) Projet de BTS

Réalisation d’un onduleur.

1990 (2 mois) Stage de BTS, TECHNIP, France

Réalisation d’un système de régulation pour moteur de climatisation.

De 1990 à 1994 Réceptionniste du restaurant Hôtel CLIMAT de France.



Diplômes:

De 1993 à 1996 IST, Institut des sciences et technologies à Paris. Diplômé d’ingénieur en électronique avec spécialisation mesure, contrôle et régulation.

De 1992 à 1993 Classe préparatoire en école d’ingénieur CPCGE (ENREA).

De 1990 à 1992 BTS en électrotechnique avec mention (ENREA).

1990 BAC en électrotechnique avec mention (ENREA).

Langages:

Anglais: Lu, parlé et écrit.

Arabe: Moyen

Logiciels: OS Windows 2000, XP, VISTA, Unix-Linux, schématique (Mentor Graphics, Pspice, VUV, Autocad), assembleur (motorola, intel), programmation électronique PIC, langage html, php,…



Mes compétences :

Arm

Assembleur

Electronique

Flash

Gprs

Gsm

Hardware

HTML

Informatique

Internet

Langage assembleur

Linux

Logiciel embarqué

Microsoft Windows 7

Microsoft Windows xp

PHP

PIC

Programmation

PSPICE

Sécurité

Telecom

WiMAX