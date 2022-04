Nordine RKAINI

Je suis à la recherche d'une expérience professionnelle en tant que responsable d'un site WEB dont la nature est directement liée au e-commerce.



En effet, je suis actuellement étudiant en licence professionnelle MANAGEMENT DES ORGANISATIONS spécialité E-BUSINESS, à l'université Lyon 1.



Depuis quelques années, j'ai pu intégrer des postes de developpeur web.

C'est dans cette branche de l'informatique, que mon auto-entreprenariat s'est dirigée. Mes connaissances en Php et HTML/ CSS vous satisferont.



Mon autonomie et ma facilité à comprendre les consignes très rapidement, me permettront de satisfaire vos besoins. D'autant plus que l'assiduité, la motivation et la rigueur sont, pour moi, des mots clés, pour un travail efficace.



Mes compétences :

Business

COMMERCE

Développeur php

E commerce

Internet

Management

Manager

Organisation

PHP

Site manager

Web