Nordine SERROUKH

LE MOT DE LA DIRECTION

LA SOCIETE EST CREER DEPUIS FEVRIER 2013 A CASABLANCA

Nous vous souhaitons la bienvenue, nous voulons vous faire découvrir les valeurs de notre société. L’insécurité grandissante est actuellement une préoccupation majeure de nos clients. JET 7 PROTECT se propose d’assurer votre SECURITE. La compétence de nos agents de sécurité et l’expertise de nos responsables, font de JET 7 PROTECT une société de sécurité fiable et performante. Notre objectif est de vous satisfaire avec une relation basé sur la confiance en fournissant le plus haut niveau de qualité, de professionnalisme, de déontologie et d’éthique. L’entreprise n’est pas cotée en bourse, notre unique objectif sera toujours de satisfaire nos clients.



Nous avons également créer un centre de formation d'agent de sécurité ainsi que la sécurité incendie, habilitation électrique,sauveteurs secouriste du travail,formation sécurité chantier BTP, nous effectuons également des audites de sécurité. Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information. Vous pouvez me contacter afin de convenir d'un rendez vous afin de vous présenter la société.