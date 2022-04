Noréddine EL ABBASSI

Journaliste britannique j'exerce le métier depuis plus de 10 années au Maroc.

Enquêteur de terrain, mais également analyste de faits politiques et de société, mon adaptabitlité au changement m'a mené du journalisme économique, aux rubriques portrait et société dans le support dans lequel j'évolue actuellement. Le journalisme culturel et high tech (qui couvre aussi bien l'image et le son jusqu'aux applications mobiles et jeux vidéos) sont deux compétences que j'ai développé au cours de mon expérience.

Adepte de la formation continue, j'ai développé mon champ de compétences depuis le Management International, au Journalisme et à l'infographie. Depuis quelques années, je me suis formé en Développement personnel, activités artistiques dont la photographie, afin d'assumer la rubrique "Reportage économique" en images.

Polyvalent et adaptable, je suis un "tird culture kid". En effet, mon parcours m'a mené de la Grande Bretagne à l'Allemagne et à la Suède et en France, en plus du Maroc dont je suis originaire et où je suis présentement basé.

Mon expertise internationale couvre l'Europe, l'Amérique, l'Afrique et le Moyen Orient que plusieurs reportages ont approfonis (Libye, Egypte, Benin, Togo, Ghana, Angola).

Véritable "limier" ma capacité à analyser des données et à "chasser les scoops" à travers un réseau de contacts et un suivi en "temps réel" de l'infromation, font de moi une source fiable totalement impliqué dans son métier.

Doté d'une réelle aisance relationnelle, je suis un travailleur acharné sur une base quotidienne qui parle 5 langues.



Mes compétences :

Journalisme

Animation de formations

Traduction

Scénario

Photographie

Romancier