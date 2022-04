Noreddine NADIFI

CURRICULUM VITAE



Nom : NADIFI Nor-eddine

Date de naissance : 10 /10/56

Tele :0537533154

Gsm :0660610681

Diplôme : Technicien (Brevet 2 éme cycle) en chimie d’ennoblissement (teinture) délivré de l’institut national de textile et du cuir de Fès Promotion 77-80



Travail : SANDOZ MAROC 80-84

En qualité de technicien de laboratoire chargé de la formulation et reproduction des teintes : procédé de teinture par épuisement et continue.

Impression textile (sérigraphie).

BANK AL MAGHRIB (DAR ASSIKAH)

86-91 en qualité de technicien de laboratoire chargé de formulations des teintes et le contrôle de la qualité des encres : offset sec et humide – taille douce- typographie

- Par analyse spectrale (spectrophotomètre)

- Par analyse rhéologique : tack et viscosité

- Par analyse résistance : bleeding test

91-2011 en qualité de responsable de la section des encres chargé de remédier tous les problèmes d’impression billets et documents sécurisés ; teintes –rhéologies –séchages et vernissage.

- Approvisionnement des machines d’impression en encres.

- Etablir les moyens de consommations des encres de chaque machine : journaliers et mensuels.

- Gestion des stocks

- Budgétiser les quantités nécessaires pour la production annuelle.

- Faire les notes d’achat auprès des fournisseurs.

Stage : SICPA- LAUSANNE