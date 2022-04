Noredine BERRACHED

J'ai une expérience de près de 10 ans dans le développement informatique orienté objet notamment sur les technologies Java et C++.

Expert dans la conception et la maintenance de système d'informations et de base de données (Mysql, PostgreSql, Oracle notamment), mon domaine de prédilection est l'industrie avec des expériences significatives dans le transport, et la sécurité informatique.



Développement informatique :

- Expertise technique (conception, développement, test) sur des langages objets (JAVA, C++) sur environnements client/serveur, et embarqué (Android)

- Modélisation de systèmes d'information (base de données, modèle UML)

- Architecture logiciel client lourd (système critique, par exemple collecte de données haute performance) , application web (J2EE, Spring, Hibernate, JSF)



Gestion de projet :

- Scrum Master (gestion de tableau kaban, burdown, burnup, poker planning)

- Encadrement d'une équipe de développeurs (formation aux outils et à l'environnement de développements, suivie journalier de l'avancement des travaux, encadrement et intégration des nouveaux arrivants)

- Rédaction de document (spécifications fonctionnelles, manuel d'utilisation, support de formation)



Relationnel client :

- Support téléphonique

- formation de groupe d'utilisateurs non informaticiens

- Suivie du déploiement de la solution chez nos clients (mise en place de tests fonctionnels, qualification et suivie de la résolution des dysfonctionnements)



Infrastructure informatique :

- Mise en place et administration d'une solution de virtualisation (VmWare Esxi) sur notre plateforme de développement.

- Administration du réseau interne (Windows SBS)

- Gestion du parc (mise à jour du stock des actifs, demande de devis, gestion de fournisseurs)





Mes compétences :

JAVA

C++

Linux

VMWare

Xml

C

Xsd

J2EE

OpenGl

Animation de formations

Rédaction technique

Architecture

Support technique

Drools

Sql

Hibernate

Spring

IntelliJ

Eclipse

MySql

Oracle

Git

Svn

JMeter

Redaction de documents

Management d'equipe