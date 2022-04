Noria LAIDOUNI

GROUPE COMPASS FRANCE - RESPONSABLE MONETIQUE



Nombre de collaborateurs: 20 000 en France, 400 000 dans le monde

Responsable Monétique France

- Chef de projet des mises en place des systèmes d’encaissement lors des ouvertures de restaurants du groupe (caisses, borne d’approvisionnement, autres modules …)

- Encadrement d’une équipe de 2 personnes.

- Elaboration de procédures des caisses …

- Vérification des paramétrages en adéquation avec les contrats et la législation en vigueur.

- Gestion des contrats de maintenance.

- Rédaction des cahiers des charges pour le développement des applications informatiques qui touchent l’encaissement.

- Gestion du Parc de caisses, plus de 4 000 caisses en France.

- Gestion des Factures Fournisseurs (caisses, câblages, lecteurs…)

- Interface clients, fournisseurs et les opérationnels.

GROUPE COMPASS FRANCE (restauration collective et publique), direction des systèmes d’information, Paris. 2 800 établissements, CA 6,5 Mds F.

Responsable support systèmes établissements.

- Mise en place des nouvelles normes (Euro, ISO…) ; sélection, déploiement et gestion de l’évolution de nouvelles solutions informatiques.

- Encadrement d’une équipe (5 personnes) chargée de mettre en place les outils informatiques des établissements et d’en assurer la maintenance.

- Responsable support informatique de plus de 2500 restaurants de différents segments (hospitalier, scolaire et entreprises).

- Gestion des relations fournisseurs (logiciels de gestion et de systèmes d’encaissement).

SOCIETE EUREST (restauration collective), direction financière et informatique, Paris. 1500 établissements, CA 3,5 Mds F.

Assistante d’application Micro Etablissement.

- Prestations de conseils auprès des clients pour le choix des logiciels à utiliser (outils de commandes pour les malades en milieu hospitalier...). Responsable de 400 établissements.

- Installation et maintenance de logiciels développés en interne ou d’applications Microsoft. Intervention technique sur site.

- Formation des gérants de restaurants sur les logiciels et outils informatiques nécessaires au bon fonctionnement des restaurants.