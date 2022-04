Norig BLANC

Ma formation littéraire me permet une bonne maîtrise de la langue française ; grâce à elle, j’ai pu mener à bien mes différentes missions de relecture et de mise en page de courriers ou rapports.



Mon expérience de plus de 5 années dans le secrétariat me permet une parfaite maîtrise de l'outil informatique (traitement de textes, tableur, courrier électronique…) ; et grâce à ma curiosité, j'assimile rapidement les différentes consignes de travail, ainsi que les logiciels internes à une entreprise.



De nature autonome, je sais faire preuve d'initiative et de rigueur ; de plus, ma sociabilité me permet une grande appréciation du travail au sein d'une équipe.



Patiente, j’ai eu l'opportunité de prendre en charge un enfant hyperactif, lors d’une sortie scolaire, en parvenant à canaliser son énergie et à l’intéresser à l’activité proposée.

A l’écoute, je sais apaiser les personnes et les situations en utilisant les mots et l'attitude appropriés.

Persévérante, je mène à bien tout type d’actions pouvant apporter le bien-être des autres (ateliers créatifs, soutien scolaire, échange avec les enfants...).

Sociable, j’aime tout ce qui permet de communiquer au mieux avec chacun (connaissance du braille et de la langue des signes française).



Mes compétences :

Dactylographie en anglais et en français

Photoshop 6

Powepoint 2003 et 2010

Excel 2003 et 2010

Word 2003 et 2010

Aide aux devoirs et à la rédaction de courriers au

Rédaction de comptes rendus de réunion

Organisation et planification d'emploi du temps de

Relecture et mise en page de documents de tout typ

Entrer des données dans un logiciel interne

Formation d'autres secrétaires et agents administr

Gestion du courrier

Classement et archivage

Création d'une méthodologie pour d'autres agents a