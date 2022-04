Norma CUISSET

J'ai réalisé toute ma carrière dans le secteur de la grande hôtellerie au Mexique spécifiquement dans le domaine commercial comme directrice de ventes chargée principalement de prospecter, développer et suivre le marché ainsi que la préparation du budget et la mise en œuvre du plan d’actions. Pendant mes 15 ans d’expérience j’ai acquis un fort sens de la responsabilité, maturité et autonomie.

Je suis bilingue (espagnol, français), et j’ai des connaissances générales en anglais.



Actuellement je recherche une opportunité qui me permette de développer mon expérience en France.



Mes compétences :

Dynamisme

Dynamisme & motivation

Motivation

Professionnalisme

Vente