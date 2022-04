Norma HUNSINGER

Etudiante en 2ème année de Master au CESNI à Chambéry et passionnée par le sport, j'ai eu la chance de pouvoir développer mes compétences dans diverses entreprises du secteur. ✔Rigoureuse ✔Travail d'équipe ✔Esprit d'initiative



Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu développer ces dernières années des compétences en terme de :

► Prospection terrain et téléphonique

► Vente showroom

► Développement commercial B2B et B2C

► Gestion & suivi de la relation client

► Suivi de projet, planification & gestion d’événements

► Communication événementielle multicanale

► Fidélisation & vieille concurrentielle

► Analyses et étude de satisfaction clients

► Data mining



Je cherche à mettre ces savoir-faire et savoir-être au profit d'entreprises correspondant à mes valeurs.



Mes compétences :

Commerce B2C

Marketing

Vente

SAP