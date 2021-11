Norma NORMA MERKS (MERKS)

J'ai créé ce compte car mon employeur recherche un nouvel employé:



Chef de projet (h/f) ...



... chez un éditeur de logiciels réputé dans le domaine de la gestion commerciale et logistique



Votre qualification:

Vous disposez de connaissances spécifiques au commerce et d'une expérience dans la mise en ouvre de logiciels commerciaux complexes (gestion commerciale ou logistique). Idéalement, vous êtes titulaire d'un diplôme en informatique, en informatique de gestion ou d'une formation comparable avec une expérience professionnelle pertinente. Vous avez une solide connaissance d'un langage de programmation (C, C++, Java, Python, SQL, ou similaire) et êtes à l'aise avec Windows, Linux et les bases de données relationnelles. Vous êtes flexible, résilient, conceptuellement expérimenté et travaillez en fonction des objectifs. Une expérience en gestion de projets et une bonne connaissance de l'allemand et de l'anglais sont exigés. Vous êtes mobile au niveau européen dans le cadre des projets.



L'entreprise:

Avec des solutions logicielles intégrées pour le commerce et la logistique, nous sommes un partenaire privilégié d'entreprises de taille moyenne et de sociétés nationales et internationales. Les technologies modernes et les concepts innovants façonnent notre entreprise et contribuent à son succès.



Le poste:

Votre travail consiste à conseiller nos clients et de réaliser des projets tels que l'introduction d'un nouveau système de gestion commerciale. Vous pilotez votre équipe et êtes responsable de l'analyse des exigences, de leur mise en ouvre, du respect des plannings et du budget. Par un pilotage professionnel, vous assurez la transparence des projets. Vous êtes chargé de présenter les processus mis en ouvre, dassister nos clients dans l'analyse et le développement de leur stratégie, la conception (et la description des exigences) et la mise en ouvre des processus.



Visitez notre site Internet:

https://www.compex-commerce.com/fr/start/



Pour plus d'information veuillez contacter:

M Zirnhelt

Téléphone: + (33) 6 85 37 89 17



Pour nous envoyer une candidature

Contact: human.resources@compex-commerce.com