Normal Magazine est une publication trimestrielle consacrée à la photographie d'art, orientée mode et nue.

Entre le livre d'art et le magazine, Normal vous fait découvrir l'intimité des plus grands photographes contemporains ainsi que des nouveaux talents, à travers des séries d'entretiens, des portfolios et des séries exclusives mêlant l'art, le nu et la mode, regroupés sur près de 260 pages. Au cours des années, nous avons acquis une relation privilégiée avec les acteurs les plus talentueux de la photographie de demain. L'équipe . Support de qualité servant l'art, Normal est une publication numérique et disponible en version papier en édition limitée dans des librairies, des musées et des concept stores spécialisés.



http://www.normal-magazine.com/



