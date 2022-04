Bonjour à tous,



Après un Master II à l'EDC Paris et une étape d'une année à Londres en tant que Directeur d'équipe chez le N°1 Mondial du marketing direct, j'ai décidé de rejoindre l'entreprise MGC dans la distribution de produits de coiffure et de cosmétiques spécialisés en tant que Directeur Commercial.



Notre concept connait un réel succès en France et à l'étranger avec une présence dans 84 pays à travers le monde.

Nous agissons en tant que fabricant, distributeur, grossiste et détaillant.



Nous sommes continuellement à la recherche de partenaires, de produits, de nouveaux concepts... alors n'hésitez pas à prendre contact avec nos conseillers pour toute demande.



Norman COHEN



Mes compétences :

Cosmétique

coiffure