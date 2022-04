Norman PRACHT

Diplômé d'un Master I certifié niveau II de Responsable Commercial et Marketing, je me suis créatif, imaginatif et je fais preuve d’initiative.

Je suis très motivé par les travaux professionnels que j’entreprends. J’adore les challenges qui nécessitent rigueur et réactivité. D’une grande flexibilité, j’ai une envie de découvrir et d’apprendre dans plusieurs domaines (vente, marketing, communication, management…). Ma dernière année d’étude au Danemark a été l’occasion pour moi d’acquérir autonomie en anglais et capacité d’évoluer à l’international.



Mes compétences :

management

commercial

commerce

gestion

pme

marketing

créatif

développement durable

sustainable development