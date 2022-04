Norman ROCANCOURT

Mon cursus et mes expériences professionnelles me confèrent de solides connaissances en Science des Matériaux, aussi bien pour les métaux que pour les verres ou encore les polymères. Au cours de ma thèse CIFRE, je me suis spécialisé dans les traitements de surface (nitruration, soudure PTA, soudure laser, projection thermique, implantation ionique, dépôts PVD...) afin d'améliorer la résistance à l'usure et à la corrosion des moules de verrerie. Je suis à présent responsable R&D procédés spéciaux au sein de la société METRA, groupe FADEPRO



Mes compétences :

Gestion de projet

Métallurgie

Science des Matériaux

Contrôles non destructifs

Recherche et Développement

Traitements de surface

Techniques de mise en forme du verre creux

Moules de verrerie

Nitruration

Esprit de synthèse

Procédés spéciaux