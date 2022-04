Terrebonne, le 19 novembre 2014



Pour un poste de Technicien/agent à l’approvisionnement, acheteur, commis.



- Je travaillerai chez Cheminée sécurité international en tant que technicien à l'approvisionnement pour les prochains 9 mois



- Je travaillais (temps partiel) comme préposé à la boutique au terrain de golf New Glasgow

Très bon pour le service à la clientèle



-J’ai travaillé 4 mois (poste de remplacement) chez Dessau en tant que technicien en approvisionnement.

Très bonne expérience pour le service interne d’une compagnie, suivi des achats,

Vérification des bons commandes, coordination de toute achat et suivi des inventaires (Imprimantes, cellulaire, voitures de location…)



-J’ai 12 années en estimation d’échantillons de couleur (sélecteurs, cartes et autre).

J’ai développé beaucoup d’assurance ainsi qu’une force en communication qui donne des résultats positifs.



- J’ai 6 années d’expérience en tant qu’acheteur & recherche de nouveaux fournisseurs.

Achats de matières premières (papier, pigments, boîtes, fourniture pour production et plus…), suivi d’inventaires.

Recherche de nouveaux fournisseurs : Produits, prix, livraison, fiabilité, confiance…



De plus, je suis une personne très polyvalente et je possède une grande facilité d’adaptation. Efficace sous la pression, très ordonné et structuré, je suis persuadé que je saurai m’intégrer avantageusement à votre équipe.



Je demeure disponible pour vous rencontrer afin de vous démontrer comment mon expérience pourrait vous être utile.



Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma candidature et vous prie de recevoir, Monsieur/Mme, mes sincères salutations.









Normand Bousquet

Cell : 438-874-3721