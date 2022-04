Normand LEMIRE

Passionné par l’entrepreneurship depuis toujours, j’aide les chefs d’entreprise à donner du sens et une direction stratégique à leurs entreprises.



Au cours des 20 dernières années, je suis intervenu par le co-développement et le conseil stratégique auprès d’une centaine de chefs d’entreprise de PME de différents secteurs d’activités.



Québécois d’origine, mon approche mixte nord-américaine et suisse apporte un éclairage unique et innovant sur l’ensemble de votre organisation et de votre leadership.



Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va.



Mes compétences :

Management consulting

Gestion

Business development

Réorganisation

Entreprise Libérée

Conseil en organisation

Planification stratégique

Québec

Holacracy

Conseil aux entreprises

Conseil en management