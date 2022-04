Normand MCKAY

Depuis 1984, a travaillé dans l'industrie du cinéma et de télévision dans différentes capacités,

Direction financière de stations de télévision, vice-président et directeur général d'une installation de post-production,

consultant en cinéma et télévision,

producteur de longs métrages et de séries télévisées de différents genres tels que fiction, animation, format géant et documentaires,

Développeur de projets multiplateformes et stratégies de marque pour tous les types de contenu