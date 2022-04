Normand THÉBERGE

Je travaille à temps plein comme coordonnateur, mais je poursuis à temps partiel une «carrière» en sculpture sur bois, dessin illustration, écriture.

J'ai aussi fait de l'enseignement.

J'ai une formation universitaire en lettres histoire.

Je travaille présentement comme coordonnateur de bénévoles dans un centre d'action bénévole.

J'ai un expérience en scilpture sur bois en atelier privé, en industrie (chaises de style Louis XV, Louis XVI, etc.) et en enseignement, privé et récemment un cours de formation continu dans une école spécialisée.

J'ai enseigné aussi en milieu scolaire (histoire et arts plastiques au niveau secondaire), en milieu communautaire en français de base.

J'ai travaillé comme coordonnateur à plusieurs occasions dans des situations différentes: centre d'emploi pour étudiants, symposium d'art, terrains de jeux, coordination de bénévoles.

Mon intérêt premier est pour la création: sculpture, dessin illustration, écriture...



Mes compétences :

Illustration

Sculpture