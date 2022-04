Normand THIERRY

Manager RH Formation est une filiale directement raccordée à Manager RH Conseil.



Manager RH Conseil est un cabinet national de conseil en recrutement spécialisé dans les métiers de l’industrie et du bâtiment.



Le principe est simple…



Nous proposons des formations pour les dirigeants, cadres et salariés d’entreprises.

Notre objectif est de faire monter en compétences vos salariés ou cadres à l’issu de formations adaptées ; complétées par un accompagnement post-formation.



Notre expertise : construire des formations courtes et spécifiques pour les métiers de l’industrie et du bâtiment.

Elles répondent aux besoins concrets des entreprises et des salariés, avec des modules allant de 2 à 5 jours et de 2 à 6 stagiaires au maximum.



Grâce à des mises en situation, des exercices spécialisés et pratico-pratiques nous nous accordons à votre univers professionnel.



Durant la formation nous privilégions la qualité et le suivi, en évaluant en permanence les stagiaires ainsi qu’en transmettant une restitution au donneur d’ordre.



Nos atouts majeurs…



Nous pouvons assurer à l’apprenant un accompagnement individualisé post-formation par web conférence dès son retour dans l’entreprise

L’objectif est d’ancrer la formation suivie dans le contexte professionnel du stagiaire

Nos formations peuvent être réalisées en intra ou en inter

Enfin, les formateurs sont experts et ont l’expérience de votre métier

Toutes nos formations sont spécifiques, nous définissons ensemble vos besoins et projets.

Nous nous adaptons à vos attentes.



Mes compétences :

Formations courtes

Formations spécifiques

Industrie

Bâtiment