Normandie AGRICULTURE

La production avec deux grandes activités :



L'élevage de vaches laitières, de bovins viande, de vaches allaitantes, de lapins, de porcs, de chèvres, de moutons, de chevaux, de volailles ainsi que les abeilles, la pisciculture, l'ostréiculture, la mytiliculture, ....



Les cultures et les végétaux : arboriculture, le maraîchage, les espaces vert, le paysage, la pépinière, l'horticulture, les grandes cultures, la forêt,...



Pour recruter, consultez le site ANEFA



Mais l'agriculture, c'est aussi :



L'industrie alimentaire avec la production, la fabrication, la logistique, la maintenance, les achats, le marketing, la vente, l'innovation, la recherche et le développement, la qualité, l'hygiène, la sécurité et l'environnement ainsi que les fonctions transversales



Les services et l'enseignement à l'agriculture avec le conseil, l'animation, la vente, l'administration, la relation client, l'enseignement agricole, l'expérimentation, l'environnement, le développement durable, la communication, le marketing et les fonctions transversales.



Vous avez pour fonction d'orienter des jeunes ou adultes dans leurs projets professionnels vers les métiers de l'agriculture. Vous êtes à la recherche d'un emploi ou vous voulez changer de métiers. Vous voulez découvrir les métiers de l'agriculture, vous recherchez une formation en agriculture. Vous êtes une entreprise et vous recruter.



