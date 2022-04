Noro RANDRIANANTOANINA

Travaillant dans le domaine du télésecrétariat depuis une dizaine d’années, je souhaiterais vous proposer mes services. Je peux effectuer différentes tâches telles que saisie de données, recherche d’informations, mise à jour de données, rédaction, réécriture, transcription, relecture et correction de divers documents.



La transcription audio est mon activité principale et dans ce domaine, je travaille directement avec des professionnels de différents domaines : médical, technique, juridique, scientifique, etc., qui m’ont confié des fichiers tels que des brevets d’invention, des entretiens de recherche, des rapports d’expertises juridiques, des rapports d’expertises médicales, des documents techniques, des interviews, des réunions et des conférences.



Je suis à la recherche de partenaires à long terme ou à court terme, selon le cas. Je vous garantis des travaux de qualité en respectant les délais préalablement définis à la commande. Je suis très flexible concernant le tarif et pourrai vous accorder une remise selon nos ententes.



Dans l'espoir de pouvoir gagner votre confiance, je vous remercie d’ores et déjà pour l’attention que vous portez à la présente et je reste entièrement à votre disposition pour toute autre information complémentaire.